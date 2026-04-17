В Химках выбрали мисс и мистера академии туризма 2026

Конкурс «Мисс и Мистер Академия — 2026» прошел 17 апреля в Российской международной академии туризма в Химках. Студенты представили творческие номера и дефиле, а жюри определило победителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Российская международная академия туризма в 18-й раз провела ежегодный конкурс «Мисс и Мистер Академия». В нем участвовали студенты факультета среднего профессионального образования и факультета менеджмента туризма. Участники подготовили визитные карточки, творческие номера и дефиле.

Талант конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли врио начальника управления по образованию администрации городского округа Химки Михаил Марьюшкин, председатель молодежного парламента при совете депутатов Алексей Мягкий, директор культурного центра «Зеленоград» Андрей Степин, выпускница 2025 года Анастасия Мациевская и настоятель храма Святой Троицы Павел Зуев. Ректор академии Евгений Трофимов отметил, что разнообразие увлечений студентов создает особую атмосферу творчества.

Титул «Мисс Академия — 2026» завоевала Алена Краецкая, студентка первого курса факультета среднего профессионального образования по специальности «Туризм и гостеприимство». «Мистером Академия — 2026» стал первокурсник факультета менеджмента туризма направления «Ватель-РМАТ» Олег Голиков. Приз зрительских симпатий получили Алиса Акобян и Тигран Егорян.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.