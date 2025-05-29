В Химках вспомнят героев Цусимского сражения

В Химках на базе школы «Наследие» проведут тематическую лекцию и посветят её героическому эпизоду нашей истории — Дню памяти русских моряков, погибших в мае 1905 года за Отечество в Цусимском сражении, сообщили в пресс-службе округа.

На патриотическом мероприятии химчане вспомнят тех, кто отдал свою жизнь за родину в жестоких морских боях. Спикеры расскажут не только о значении сражения, но и о важной роли тыла сегодня — о помощи нашим военнослужащим в зоне специальной военной операции. Встреча пройдёт 30 мая в 12:30.

«Память о героях прошлого вдохновляет нас на поддержку тех, кто сейчас стоит на страже нашей безопасности. Это мероприятие — возможность объединиться в уважении к подвигам наших моряков и проявить свою гражданскую позицию», — сказала лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Депутат Химок Глеб Демченко отметил, историческая память — фундамент нашей идентичности. Важно, чтобы молодое поколение знало и ценило эти уроки мужества. Мероприятие пройдёт в рамках широкомасштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно образовательного комплекса в Котельниках. Он рассчитан почти на 2500 мест и будет построен к 1 сентября следующего года.

«Главная задача при запуске таких объектов — наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом. Школа должна начать работать 1 сентября следующего года, время еще есть, но очевидно, что такие масштабные проекты необходимо готовить к открытию заранее», — сказал Воробьев.