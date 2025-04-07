В Химках вручили знаки почетных граждан 3 участникам ВОВ

Глава городского округа Химки Елена Землякова в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вручила знаки почетных граждан 3 долгожителям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подвиги этих людей не описать словами. Наши ветераны — пример самоотверженного героизма и жизнелюбия. Каждая семья в нашей стране хранит воспоминания о своих героях. Сейчас их потомки вновь встали на защиту Родины», — написала в своем Telegram-канале Елена Землякова.

Знаков почетных граждан удостоены участники Великой Отечественной войны: Анатолий Александрович Зелов — служил в мотоциклетном полку, почти 40 лет работал слесарем-испытателем в «Энергомаше», Иван Андреевич Андрюхин — на фронте был радистом, служил в разведке, участвовал в Курской битве, Надежда Анисимовна Баранова — в военные годы работала на автобронетанковом ремонтном заводе.

Вместе с Еленой Земляковой химчан также поздравил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

«Наши дорогие ветераны — пример истинного мужества и любви к Отчизне. Мы делаем все, чтобы сохранить память о подвигах этих сильных духом людей и передать ее молодому поколению», — сказал Сергей Малиновский.

С целью сохранения истории и памяти о подвигах героев в Химках реализуется патриотическая программа «Успех V единстве поколений». Всего проведено уже более 1000 мероприятий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.