В Химках впервые провели фестиваль колокольного звона

В городском округе Химки провели первый Епархиальный фестиваль колокольного звона «Фирсановский благовест». В числе участников — 20 лучших звонарей со всей России, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Кроме знакомства с авторским звоном колоколов — уникальным для каждого мастера, гостям фестиваля представили выставку изделий псковских гончаров и рязанского скульптура, выступления русских народных музыкантов. Более того, стать авторами колокольного звучания и проверить свои навыки смогли все желающие с помощью переносной звонницы.

Фестиваль «Фирсановский благовест» провели в храме Георгия Победоносца. Площадка объединила 20 лучших звонарей из Москвы и Подмосковья, Рязани, Ярославля, Владимира. В программу вошли выступления профессиональных звонарей монастырей России — Николая Завьялова, Николая Самарина, Галины Филимоновой, Анны Слепцовой, а также фольклорного ансамбля «Звонцы».

«Участников из разных уголков страны и несколько сотен зрителей собрал фестиваль в этом году. Уверен, мероприятие станет доброй традицией», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В числе участников из Химок — звонарь Храма Благовещения Пресвятой Богородицы Мариана Савенкова. Решение быть звонарем Мариана приняла 10 лет назад. За это время она в совершенстве освоила ремесло, стала инициатором реставрации церкви и строительства новой колокольни. Достижения Марианы представлены на выставке «Женское дело» о химчанках неженских профессий, которую организовало Управление информационной политики Химок этой весной.

«У каждого звонаря есть свой авторский звон, который рождается внутри. Конечно, нужно освоить технику, ноты, но особое ощущение должно быть внутри. И тогда колокола способны лечить душу. Для меня это очень важно, для меня — не звонить в колокола — это все равно, что не пить воду», — отмечает Мариана Савенкова.

Хоть колокола звучат по-разному, но схема их изготовления одна — 80% меди, 20% олова. Испытать свои силы и примерить на себя роль звонарей смогли все желающие. Для гостей подготовили специальный мастер-класс, где каждый мог создать свою уникальную мелодию с помощью переносной звонницы. Такую уникальную возможность химчане получили впервые.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки

«И для Фирсановки, и для Химок — это первый фестиваль колокольного звона, который мы проводим в Светлую Пасхальную неделю. Хотелось, чтобы все услышали и узнали о том, что есть великие русские мастера колокольного звона. Наша цель — познакомить людей с нашей русской культурой, звонарным мастерством», — отметил настоятель храма Георгия Победоносца, священник Кирилл.

Гости фестиваля оценили и творчество известных скопинских керамистов Ирины и Александра Якушкиных и рязанского скульптора Раисы Лысениной. На память о первом фестивале колокольного звона, который прошел в Химках, все гости получили памятные подарки, а также отведали настоящие монастырские пасхальные блюда.

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