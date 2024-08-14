В Химках ветеринары спасли редкую летучую мышь

Специалисты Химкинской ветеринарной станции спасли редкую летучую мышь с переломом крыла. Ветеринары установили, что это самец двухцветного кожана — самого редкого вида летучих мышей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам специалистов, из-за недостаточной изученности люди зачастую испытывают страх при взаимодействии с такими животными, а найти ветеринара, способного их лечить, бывает весьма затруднительно. Однако специалистам Госветслужбы крылатого удалось спасти: после осмотра и оказания первой медицинской помощи его жизни уже ничто не угрожает.

Сейчас маленький пациент направлен в центр реабилитации рукокрылых, где за ним будут наблюдать хироптерологи. Там животное будет находиться в комфортных условиях, окруженное заботой и вниманием высококвалифицированных специалистов.

В ведомстве отметили, что летучие мыши полезны для людей, поскольку питаются насекомыми. Поэтому не стоит их бояться. При встрече с летучей мышью нужно сохранять спокойствие, не пугать ее. А если хотите помочь, наденьте перчатки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.