В Химках в лицее №21 почтили ликвидаторов Чернобыля

Патриотический час к Международному дню памяти о Чернобыльской катастрофе прошел 27 апреля в лицее №21 в Химках. Жители округа, школьники и педагоги вспомнили вклад 774 химчан в ликвидацию последствий аварии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи обсудили роль жителей Химок в устранении последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. В зоне отчуждения работали 774 химчанина. Они выполняли инженерные задачи, обеспечивали безопасность и помогали пострадавшим.

«Эта катастрофа остается ключевой страницей истории нашей страны. Люди, работавшие на АЭС, сделали выбор не раздумывая. Для меня важно, чтобы наши школьники знали и помнили об этом», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

Авария на ЧАЭС стала одной из крупнейших техногенных трагедий XX века. Она потребовала дисциплины, точности и готовности брать ответственность в условиях неопределенности. Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил, что пример ликвидаторов помогает иначе воспринимать жизненные испытания и остается ориентиром для новых поколений.

В администрации подчеркнули, что такие встречи позволяют сохранить историческую память и формируют уважительное отношение к подвигу людей, повлиявших на судьбу страны.

