В Химках в квартале Свистуха обустраивают пешеходную дорожку к школе

В квартале Свистуха в Химках приступили к благоустройству пешеходной дорожки. Новая тропа, площадью более полутора тысяч квадратных метров, свяжет остановку общественного транспорта «Свистуха» и школу № 30, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С предложением создать комфортную тропу от остановки до школы к главе округа обратилась директор школы Татьяна Кавторева. Инициативу поддержали и поставили задачу профильным ведомствам.

«Были проведены все необходимые конкурсные аукционные процедуры. Заключен муниципальный контракт на выполнение и производство данной тропы, которая будет оборудована местами отдыха», — отметил заместитель главы Химок Александр Морозов.

Специалисты уже наметили контур будущей дорожки и приступили к работам. С помощью специальной техники территорию расчищают от валежника и сухих пней.

«Создание безопасной городской среды — один из наших приоритетов. Мы стремимся к тому, чтобы наши дети росли в комфортных условиях. Новый сквер возле нашей школы станет еще одним шагом на пути к этой цели», — отметила директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Вдоль тропы установят опоры освещения и камеры видеонаблюдения с системой «Безопасный регион». Здесь же появятся удобные лавочки и урны.

«Изначально цель была сделать здесь удобную и безопасную дорожку для школьников. В итоге, при реализации проект вырос в большее. Здесь будет полноценный сквер, где жители смогут отдыхать и наслаждаться лесным массивом», — рассказал директор «Объединенной дирекции парков» Георгий Шишкин.

Кроме того, вдоль новой дорожки высадят более 700 кустарников. Работы планируют завершить до конца года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.