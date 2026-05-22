В Химках в 2026 году обустроят 61 народную тропу

В Химках в 2026 году благоустроят 61 пешеходную дорожку и народную тропу, что почти втрое больше показателя прошлого года. Работы проведут на наиболее востребованных маршрутах рядом со школами, поликлиниками и остановками транспорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание уделят подходам к школам, поликлиникам, остановкам общественного транспорта и другим социально значимым объектам. Адреса сформированы с учетом обращений и предложений жителей.

«Сегодня важно не просто благоустраивать территорию, а делать это там, где изменения действительно нужны людям. Народные тропы давно стали частью привычных маршрутов жителей, и наша задача — превратить их в комфортные и безопасные пешеходные зоны с качественным покрытием», — подчеркнул муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Развитие пешеходной сети входит в Народную программу партии «Единая Россия», которая реализуется в Химках. Ее цель — создать современные и безопасные условия во всех микрорайонах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.