В Химках утвердили состав молодежного парламента

В новый состав молодежного парламента Химок вошли 15 амбициозных и неравнодушных жителей города. Все они активно участвуют в общественной жизни округа: помогают в волонтерских проектах, организуют культурные и патриотические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками Молодежного парламента стали:

Ахтерякова Полина Андреевна;

Борисова Кристина Сергеевна;

Дорофеев Леонид Александрович;

Матвейчук Илья Владимирович;

Мелешин Роман Олегович;

Мягкий Алексей Сергеевич;

Нестеров Олег Владимирович;

Орлова Таисия Сергеевна;

Панова Арина Андреевна;

Петросян Анаит Норайровна;

Пронина Анжелика Руслановна;

Силин Максим Вадимович;

Сулейманов Даниил Евгеньевич;

Суслова Анна Михайловна;

Тараненко Елена Андреевна.

Координатором Молодежного парламента стал депутат Евгений Иноземцев. Его единогласно избрали на Совете депутатов городского округа.

«Поздравляю всех участников нового состава Молодежного парламента! Желаю успехов, вдохновения и энергии для реализации всех ваших идей и проектов. Вместе мы сможем сделать Химки лучше, красивее и комфортнее!» — написала в своем Telegram-канале Елена Землякова.

Молодежный парламент открывает площадку для прямого участия в развитии города, диалога с властью и реализации значимых проектов. Здесь молодые люди могут не только воплощать социально важные инициативы, но и строить собственную карьерную траекторию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.