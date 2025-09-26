В Химках утвердили состав молодежного парламента
Фото - © Администрация Химки г.о.
В новый состав молодежного парламента Химок вошли 15 амбициозных и неравнодушных жителей города. Все они активно участвуют в общественной жизни округа: помогают в волонтерских проектах, организуют культурные и патриотические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Участниками Молодежного парламента стали:
- Ахтерякова Полина Андреевна;
- Борисова Кристина Сергеевна;
- Дорофеев Леонид Александрович;
- Матвейчук Илья Владимирович;
- Мелешин Роман Олегович;
- Мягкий Алексей Сергеевич;
- Нестеров Олег Владимирович;
- Орлова Таисия Сергеевна;
- Панова Арина Андреевна;
- Петросян Анаит Норайровна;
- Пронина Анжелика Руслановна;
- Силин Максим Вадимович;
- Сулейманов Даниил Евгеньевич;
- Суслова Анна Михайловна;
- Тараненко Елена Андреевна.
Координатором Молодежного парламента стал депутат Евгений Иноземцев. Его единогласно избрали на Совете депутатов городского округа.
«Поздравляю всех участников нового состава Молодежного парламента! Желаю успехов, вдохновения и энергии для реализации всех ваших идей и проектов. Вместе мы сможем сделать Химки лучше, красивее и комфортнее!» — написала в своем Telegram-канале Елена Землякова.
Молодежный парламент открывает площадку для прямого участия в развитии города, диалога с властью и реализации значимых проектов. Здесь молодые люди могут не только воплощать социально важные инициативы, но и строить собственную карьерную траекторию.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.