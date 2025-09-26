В Химках утвердили состав молодежного парламента

Общество

Фото - © Администрация Химки г.о.

В новый состав молодежного парламента Химок вошли 15 амбициозных и неравнодушных жителей города. Все они активно участвуют в общественной жизни округа: помогают в волонтерских проектах, организуют культурные и патриотические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками Молодежного парламента стали:

  • Ахтерякова Полина Андреевна;
  • Борисова Кристина Сергеевна;
  • Дорофеев Леонид Александрович;
  • Матвейчук Илья Владимирович;
  • Мелешин Роман Олегович;
  • Мягкий Алексей Сергеевич;
  • Нестеров Олег Владимирович;
  • Орлова Таисия Сергеевна;
  • Панова Арина Андреевна;
  • Петросян Анаит Норайровна;
  • Пронина Анжелика Руслановна;
  • Силин Максим Вадимович;
  • Сулейманов Даниил Евгеньевич;
  • Суслова Анна Михайловна;
  • Тараненко Елена Андреевна.

Координатором Молодежного парламента стал депутат Евгений Иноземцев. Его единогласно избрали на Совете депутатов городского округа.

«Поздравляю всех участников нового состава Молодежного парламента! Желаю успехов, вдохновения и энергии для реализации всех ваших идей и проектов. Вместе мы сможем сделать Химки лучше, красивее и комфортнее!» — написала в своем Telegram-канале Елена Землякова.

Молодежный парламент открывает площадку для прямого участия в развитии города, диалога с властью и реализации значимых проектов. Здесь молодые люди могут не только воплощать социально важные инициативы, но и строить собственную карьерную траекторию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.