В Химках утвердили новый состав Молодежного парламента

Церемония вручения удостоверений новому составу Молодежного парламента прошла 17 марта в Химках. Документы получили 15 победителей конкурсного отбора, которые будут представлять интересы молодежи при Совете депутатов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Удостоверения парламентариям вручили председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, заместитель главы округа Руслан Смашнев и муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Евгений Иноземцев.

«Вы уже доказали, что вам не все равно. Кто-то помогал в сборе гуманитарной помощи, кто-то организовывал фестивали или вел волонтерские проекты. Теперь у вас есть площадка, где эти инициативы могут получить поддержку на городском уровне. Пользуйтесь этим», —

обратился к собравшимся Сергей Малиновский.

В новый состав вошли Полина Ахтерякова, Кристина Борисова, Леонид Дорофеев, Илья Матвейчук, Роман Мелешин, Олег Нестеров, Таисия Орлова, Арина Панова, Анаит Петросян, Анжелика Пронина, Максим Силин, Даниил Сулейманов, Анна Суслова, Елена Тараненко и председатель парламента Алексей Мягкий.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил, что Молодежный парламент позволяет выстроить диалог с властью и формирует кадровый потенциал округа. По его словам, многие общественники впоследствии занимают должности в администрации и Совете депутатов.

Новый состав уже приступил к работе. В ближайшее время парламентарии определят приоритетные направления и подключатся к подготовке городских мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.