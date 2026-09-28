В Химках установили новый игровой комплекс в поселке Лунево

Новый игровой комплекс для детей от 4 до 12 лет установили в поселке Лунево городского округа Химки в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке Лунево установили новый игровой комплекс. Он рассчитан на детей от 4 до 12 лет. В 2026 году в Химках установили все 13 запланированных комплексов — на улицах Панфилова, Лавочкина, Тюкова, Горной, Речной, Ленинградской, Соколовской, Молодежной и других.

На площадках разместили горки, конструкции для лазания разной высоты, балансиры, развивающие панели для малышей и качели. Рядом установили лавочки и урны, модернизировали уличное освещение.

«Двор для ребенка — это целый мир рядом с домом. Здесь находят друзей, придумывают игры и учатся общаться. Поэтому важно, чтобы в каждом микрорайоне появлялись современные пространства, интересные детям разных возрастов», — подчеркнула глава городского округа Химки Инна Федотова.

В 2026 году в округе также отремонтировали игровые зоны: заменили изношенное покрытие, привели в порядок игровые элементы и при необходимости обновили оборудование. Площадки покрыли ударопоглощающим резиновым материалом и оградили металлическим забором для безопасности детей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.