В Химках установили 732 камеры по программе «Безопасный регион»

С начала 2026 года в Химках ввели в эксплуатацию 732 камеры видеонаблюдения. Более 300 установили в жилых комплексах, еще 160 — на входах в подъезды. Камеры также появились в зонах сбора твердых коммунальных отходов, парках, на детских площадках и строительных объектах.

Единая система мониторинга позволяет правоохранительным органам в реальном времени контролировать ситуацию в жилых массивах, на социальных объектах и дорожных развязках. Охват территории помогает оперативным службам быстрее реагировать на происшествия и получать качественную доказательную базу.

«Развитие системы «Безопасный регион» — приоритетное направление в обеспечении правопорядка. Видеонаблюдение является эффективным инструментом не только для раскрытия преступлений, но и для их профилактики. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 101 камеру, сосредоточив усилия на жилых домах и социальных учреждениях», — рассказал врио заместителя главы городского округа Химки по территориальной безопасности Вадим Лебедев.

Из запланированных камер 65 разместят в жилых комплексах, 18 — на объектах социальной инфраструктуры, остальные — в коммерческом секторе и на детских игровых площадках. Работы направлены на последовательное устранение «слепых зон» в округе.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.