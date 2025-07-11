В Химках успешно провели испытания ракетного двигателя

В стенах научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок проверили работу новых адаптивных технологий. Мощный ракетный двигатель РД-191МР тягой 200 тонн успешно прошёл серию огневых испытаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Двигатель отработал на 100% в режиме тяги, что подтвердило работоспособность его огневых агрегатов, агрегатов системы подачи, автоматики и регулирования, а также узлов общей сборки.

Это событие стало стартом работ по масштабному внедрению аддитивных технологий в двигатели разработки НПО «Энергомаш» и других предприятий ракетного двигателестроения.

Аддитивные технологии — принципиально новый вид разработок. Они существенно меняют подход к проектированию изделий, позволяют создавать новые и сложные конструкции, а также сокращают трудоемкость и циклы производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.