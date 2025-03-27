В Химках успешно провели испытания двигателя для тяжелой ракеты «Ангара-А5М»

В научно-производственном объединении «Энергомаш» успешно прошли завершающие доводочные испытания двигателя РД-191М. Он предназначен для тяжелой ракеты «Ангара-А5М» космического ракетного комплекса «Амур». Его тестирование начали в январе этого года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Основная цель испытаний — подтверждение характеристик двигателя требованиям технического задания и оценка возможности предъявления его к межведомственным опытам. Специалисты проверили запасы работоспособности двигателя по основным входным параметрам и ресурсу.

«Намеченная программа завершающих доводочных испытаний двигателя РД-191М выполнена в полном объеме. Успешное проведение испытаний двигателя позволяет нам начать подготовку конструкторской и технологической документации к присвоению литеры «О» и открывает дорогу к поставке товарных двигателей», — отметил генеральный директор НПО «Энергомаш» Иван Краснов.

РД-191М — высокоэкономичные однокамерные двигатели, которые работают на керосине и жидком кислороде. При их создании использовались конструкторские и технологические наработки, что позволило не только сократить затраты и сроки, но и провести полный цикл автономных испытаний силовых агрегатов.

Первый доводочный двигатель РД-191М изготовили в научно-производственном объединении «Энергомаш» в конце 2023 года. Новые двигатели отличаются увеличенной тягой, что существенно расширит возможности по отправке грузов на будущую Российскую орбитальную станцию. Двигатели будут установлены на первой и второй ступенях ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М», первый запуск которой с космодрома Восточный запланирован на 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.