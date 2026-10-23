В Химках усилили безопасность парков с помощью камер и тревожных кнопок

Парки Химок в 2026 году оснастили дополнительными камерами и кнопками вызова Росгвардии. На двух территориях запустили видеоаналитику с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кнопки тревожной сигнализации для вызова экипажа Росгвардии установили на девяти объектах: в парках Подрезково, имени А. Величко, имени Л. Н. Толстого, «Дубки», Химкинском лесопарке, парковой зоне «Экоберег» и скверах «Юность», «Юбилейный», «Богоявленский».

Во всех парках округа модернизировали систему «Безопасный регион». За год установили 52 дополнительные камеры — у детских площадок, скейт-парков, памп-треков, спортивных объектов и на главных аллеях.

В парке «Дубки» и сквере имени М. Рубцовой запустили пилотный проект с искусственным интеллектом. Камеры в реальном времени выявляют драки, конфликты, вандализм, распитие алкоголя, заезд транспорта в запрещенные зоны, выгул животных в неположенных местах и оставленные вещи. Система также фиксирует переполненные урны, неработающие фонари, сломанные малые архитектурные формы, упавшие деревья и подтопления.

Благодаря видеоаналитике оперативные службы стали реагировать до семи раз быстрее. До 90% происшествий и технических сбоев выявляется автоматически, информация сразу поступает в центр управления регионом.

«На примере ПКиО им. Л. Н. Толстого мы выстроили многоуровневый защитный контур, где ключевую роль играет система «Безопасный регион»», — отметили в дирекции парков.

В этом парке девять входных камер непрерывно контролируют периметр в интересах правоохранительных органов и учитывают поток посетителей. Еще 63 камеры охватывают спортивные площадки, детские городки и тихие дорожки. По данным дирекции, слепых зон не осталось, территория полностью освещена, объекты напрямую подключены к тревожным кнопкам Росгвардии. Систему дополняет видеоаналитика с искусственным интеллектом.

В дальнейшем планируется обеспечить круглосуточное видеонаблюдение на 90% площади общественных и рекреационных пространств.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.