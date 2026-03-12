В Химках Театральный каток посетили почти 20 тысяч человек

Почти 20 тысяч жителей и гостей Химок посетили Театральный каток в сквере «Юбилейный» за седьмой сезон. Площадка стала центром зимнего отдыха и завершит работу 15 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Театральный каток традиционно стал одной из главных точек притяжения любителей зимнего отдыха в Химках. В течение сезона здесь проходили массовые катания, мастер-классы, занятия по фигурному катанию и другие активности для детей и взрослых.

Одним из самых ярких событий стало ледовое шоу «Щелкунчик» в постановке Татьяны Навки и Петра Чернышева. Зрители увидели выступления фигуристов мирового уровня, хореографию олимпийских чемпионов и 3D-декорации под музыку Петра Чайковского.

«Каждый сезон Театральный каток становится местом, где люди проводят время с семьей и друзьями, знакомятся с зимними видами спорта и получают яркие эмоции. Мы рады, что в этом году площадку посетили почти 20 тысяч человек. Это подтверждает, что каток в сквере „Юбилейный“ остается одной из самых любимых зимних локаций города», — отметил руководитель дирекции парков Химок, лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

В этом сезоне площадь катка увеличили. Для посетителей работали пункт проката и заточки коньков, инструкторы, теплые раздевалки, кафе-павильон и отдельная детская зона. Каток завершит работу 15 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.