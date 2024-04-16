В Химках судебные приставы проведут прием граждан во вторник

В городском округе Химки специалисты управления Федеральной службы судебных приставов проведут прием граждан. Он состоится 16 апреля в 14:00 на базе «Арены Химки», сообщается на сайте администрации горокруга.

Жителей проконсультируют по вопросам своевременного восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов, участия в исполнительном производстве и разрешении интересующих вопросов.

Прием проведет начальник специализированного отдела судебных приставов по Московской области Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.