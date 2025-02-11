В Химках стартует выставка военных художников 19 февраля

В картинной галерее имени Горшина в Химках представят выставку военных художников «Герои нашего времени». Гости увидят уникальные картины, созданные прямо в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба администрации округа.

Посетителям представят работы живописца Игоря Раевича и художников его творческой мастерской. Экспозицию дополнят подлинные артефакты с полей сражений. Прямо на выставке каждый желающий сможет внести свой вклад в помощь бойцам и сплести антидроновую сеть. Атмосферу дополнит выступление Хора инженерных войск Российской Федерации.

Торжественное открытие экспозиции пройдет 19 февраля в 16:00 по адресу: улица Московская, дом 15. Вход на мероприятие свободный.

Химкинскую картинную галерею отрыли в 1991 году на основе собраний коллекционера Сергея Горшина. Здесь находятся картины и этюды прославленных мастеров русской живописи: Айвазовского, Лагорио, Маковского, Поленова, Саврасова, Шишкина и многих других. В коллекции насчитывается более 450 работ.

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