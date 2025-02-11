В Химках стартует выставка природных минералов 12 февраля

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках откроют необычную выставку природных минералов «Каменное чудо». Жители и гости города познакомятся с искусством художественной резьбы по драгоценным и полудрагоценным камням, сообщает пресс-служба администрации округа.

Посетителям расскажут об удивительном искусстве «рисования» по камню, представят десятки ценных картин и экспонатов, выполненных в уникальной технике древних мастеров.

Ознакомиться с экспозицией сможет каждый желающий с 12 февраля в выставочном комплексе «Артишок» по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, 2А. Возрастные ограничения: 0+.

Уникальные экспонаты предоставил подмосковный Музей истории мироздания. В рамках сотрудничества двух выставочных пространств жители Химок уже успели ознакомиться с историей древних времен. В экспозиции «Мелодия эволюции» были представлены коллекция настоящих метеоритов, скелеты давно вымерших существ, кристаллы и другие редкости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.