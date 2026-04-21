В Химках стартовало голосование за объекты благоустройства

В Химках началось Всероссийское голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. Принять участие можно до 12 июня через портал госуслуг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жителям округа предложили выбрать территории, которые преобразятся в 2027 году. В список вошли шесть общественных пространств в разных микрорайонах.

На голосование вынесены сквер «Олимп» в микрорайоне Новогорск на улице Соколовской, сквер «Дубовая роща» в микрорайоне Левобережный, сквер «Минутка» в Новых Химках, зона отдыха в поселке Лунево рядом с домами №15, 16 и 19, пешеходная зона в Лунево у домов №11 и 12, а также зона отдыха у дома №4 на улице Школьной в микрорайоне Подрезково.

Итоги голосования определят, какие пространства получат новый облик — от обновленных скверов до современных зон отдыха. В прошлом году в Подмосковье в проекте приняли участие около 777 тысяч человек — это лучший показатель среди регионов страны. В 2026 году в Московской области планируют благоустроить более 70 общественных территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.