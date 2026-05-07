В Химках стартовал юбилейный сезон проекта «Доброфлот»

Юбилейный сезон проекта «Доброфлот» открыли 6 мая в Химках. За пять лет речные прогулки стали частью программы «Активное долголетие» и собрали более 15 тыс. участников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект работает в округе с 2021 года и ориентирован на жителей старшего поколения. За это время прошло более 200 речных прогулок, во время которых участники знакомились с историей и природой родного края, общались и посещали экскурсии.

В открытии нового сезона приняли участие глава округа Инна Федотова, депутат Государственной думы Денис Кравченко, депутат совета депутатов Валентин Герасимов, лидер движения общественной поддержки Николай Томашов и участники программы «Активное долголетие».

«За 5 лет „Доброфлот“ стал по-настоящему важной частью жизни округа. Более 200 речных прогулок, свыше 15 тысяч участников — и каждый из них смог увидеть родной край по-новому», — отметила Инна Федотова.

В новом сезоне запланировано более 40 прогулок и четыре новых экскурсионных маршрута. Как подчеркнул Денис Кравченко, такие инициативы помогают создавать условия для активной и насыщенной жизни старшего поколения.

Химки остаются единственным округом Подмосковья, где в рамках программы «Активное долголетие» для жителей серебряного возраста организуют регулярные речные прогулки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.