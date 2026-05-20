В Химках сотрудников НПО «Энергомаш» наградили госнаградами

Торжественная церемония награждения специалистов НПО «Энергомаш» прошла 18 мая в Национальном космическом центре имени Валентины Терешковой. Сотрудники предприятия из Химок получили государственные награды за вклад в развитие ракетно-космической промышленности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Награды вручил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Государственные знаки отличия получили сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» за вклад в развитие отрасли и многолетний труд.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден заместитель генерального директора, главный конструктор АО «НПО «Энергомаш» Петр Левочкин. Почетное звание «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации» присвоено заместителю главного конструктора Алексею Потаенко. Оператор станков с программным управлением Сергей Кудинов удостоен медали «За заслуги в освоении космоса».

«Эти награды подчеркивают высокую квалификацию сотрудников и преданность своему делу, а также их вклад в достижение новых высот в области ракетно-космической техники. Гордимся тем, что в Химках работают профессионалы», — отметил лидер движения общественной поддержки Денис Беляев.

Награды стали признанием личных заслуг специалистов и подчеркнули роль НПО «Энергомаш» в реализации ключевых космических проектов страны — от запуска спутников до подготовки миссий дальнего космоса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.