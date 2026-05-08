В Химках сотрудники МКБ «Факел» почтили память героев войны

Памятный митинг к 81-й годовщине Победы прошел 7 мая на центральной площади у здания МКБ «Факел» имени академика Петра Грушина в Химках. Более ста сотрудников предприятия, ветераны и молодежь почтили память участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники машиностроительного-конструкторского бюро «Факел» собрались на центральной площади возле здания предприятия, чтобы отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания. Среди почетных гостей был депутат Государственной думы Денис Кравченко.

«Для меня участие в этом митинге — не просто дань памяти, но и источник гордости за предприятие с богатой историей и за страну, которая хранит память о своих героях. Пусть подвиг наших дедов всегда вдохновляет нас на новые свершения!» — отметил Денис Кравченко.

В администрации подчеркнули, что мероприятие объединило людей разных поколений и напомнило о значимости сохранения исторической памяти. В преддверии 81-й годовщины Победы во всех микрорайонах Химок проходят памятные акции, возложения цветов, автопробеги и другие патриотические мероприятия.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.