В Химках состоялось встреча с жителями в рамках выездной администрации

В микрорайоне Левобережный городского округа Химки провели встречу с жителями в рамках выездной администрации. Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у 45 химчан. Самые популярные вопросы затронули сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Формат выездной администрации востребован среди химчан, так как позволяет решать вопросы оперативно. На встречах жители могут предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и решать проблемные вопросы.

«Сегодня я обратился по поводу изменения тарифов в квитанции. Согласились помочь, очень оперативно отреагировали. О таком формате встреч с представителями администрации я узнал недавно. Подключился к телеграмм-каналу и там увидел эти новости, решил прийти. Такой формат, на мой взгляд, достаточно удобный», — рассказал житель городского округа Химки Андрей Калежнюк.

Следующая выездная администрация пройдет 14 ноября с 18:00 до 20:00 по адресу: микрорайон Сходня, улица Тюкова, дом № 8 (гимназия № 23). Чтобы оформить обращение, необходимо иметь паспорт.

Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 45 выездных администраций. В работу приняли более 2 300 обращений химчан. Каждый желающий может получить консультации у представителей администрации города и профильных служб по вопросам ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства, безопасности и другим.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.