В Химках состоялась акция «Сохрани себе жизнь»

На железнодорожной станции городского округа Химки провели акцию «Сохрани себе жизнь». Пассажирам рассказали о правилах поведения на платформах и железнодорожных переходах, а также раздали информационные листовки с напоминанием правил, сообщает пресс-служба администрации горокруга Химки.

Начальник отдела транспорта и связи управления по промышленности, инвестициям и транспорту Денис Гаврилов провел разъяснительные беседы с горожанами о правилах поведения на платформах, а также напомнил о смертельной опасности при переходе железнодорожных путей в несанкционированных местах. По статистике каждый второй погибший на железной дороге переходил пути в неположенном месте.

«Сегодня мы информируем пассажиров о том, что им необходимо соблюдать правила проезда, а также покупать билет. По статистике, каждый седьмой «заяц», пытаясь в последний момент залезть на платформу, попадает под поезд. Благодаря таким мероприятиям, количество смертельных случаев снижается — в этом году их зафиксировано в два раза меньше, чем в прошлом», — рассказал начальник отдела транспорта и связи администрации городского округа Химки Денис Гаврилов.

Железная дорога — удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются миллионы людей каждый день. Однако это также и зона повышенной опасности — находясь вблизи путей, нужно быть предельно внимательным. Напомним, за несоблюдение правил поведения на железной дороге предусмотрена административная ответственность, которая влечет предупреждение или штраф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.