В Химках состоится открытый урок о жизни летчика Александра Покрышкина

В лицее № 21 в Химках проведут патриотическое мероприятие. Оно приурочено ко дню рождения советского военачальника и летчика Александра Покрышкина. Жителям расскажут о его жизни и подвигах. Мероприятие пройдет 6 марта в 18:30 по адресу: 2-й Чапаевский переулок, дом № 3А, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Александр Покрышкин — величайшая фигура в истории авиации, чьи подвиги и вклад в Победу признаны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Его школа воздушных боев и новаторские тактические приемы стали основой для подготовки пилотов по всему миру», — подчеркнул Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

В Сходненской детской школе искусств химчанам также расскажут об истории Александра Покрышкина. Именно сила, ум и решимость летчика привели его от заместителя командира эскадрильи до командира 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии. Мероприятие пройдет 6 марта в 19:00 по адресу: улица Чапаева, дом 11.

«Подобные мероприятия — не просто дань уважения памяти великого летчика, но и способ воспитания патриотизма у молодого поколения, формирования у них чувства гордости за свою страну и готовности защищать ее интересы», — отметил депутат Совета депутатов Руслан Шаипов.

Муниципальный депутат Алексей Федоров напомнил, что в Химках с начала июля в округе реализуют масштабную общественную программу. В ее рамках для горожан проводят различные мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, культурные события, а также встречи с участниками СВО и ветеранами.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.