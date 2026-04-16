В Химках школьникам рассказали о штурме Зееловских высот

Живой разговор о мужестве советских солдат состоялся в детской библиотеке №3. Темой встречи стал штурм Зееловских высот — последнего крупного укрепления нацистских войск перед Берлином. В мероприятии приняли участие школьники, депутат округа Надежда Смирнова и лидер движения общественной поддержки Владислав Степушин.

«Зееловские высоты — это не просто строчка в учебнике. Там наши бойцы совершали невозможное, шаг за шагом приближая Великую Победу. Важно, чтобы новое поколение знало и помнила о мужестве нашего народа», — отметила Надежда Смирнова.

Гостям подробно рассказали о ходе Берлинской наступательной операции, тактике советских войск и героизме красноармейцев. В завершение встречи участники обсудили, почему память о Великой Отечественной войне остается важным нравственным ориентиром для молодежи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.