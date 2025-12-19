В Химках школьникам рассказали о работе военной контрразведки на открытом уроке

В школе №29 в Химках 19 декабря состоялся открытый урок, посвященный Дню военной контрразведки. Участники мероприятия обсудили работу легендарного «СМЕРШа» времен Великой Отечественной войны и современных контрразведчиков, действующих в зоне специальной военной операции.

С приветственной речью к школьникам обратилась муниципальный депутат и директор школы Наталья Каныгина. Она подчеркнула, что интерактивные уроки помогают детям лучше понять и прочувствовать тему, а также способствуют воспитанию уважения к подвигу защитников Родины.

В ходе урока ученики узнали о значении работы контрразведчиков, которая требует мужества, интеллекта и преданности стране. После теоретической части для детей организовали игру «Зарница», где они проявили смекалку и командный дух.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что военная контрразведка играет ключевую роль в обеспечении безопасности и предотвращении диверсий. Открытый урок стал частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», в рамках которой в Химках регулярно проходят мастер-классы, кинопоказы и встречи с участниками СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.