В Химках школа №29 провела концерт к 8 Марта

Праздничный концерт к Международному женскому дню прошел 7 марта в школе №29 в Химках. В мероприятии приняли участие ученики, родители и педагоги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии 8 Марта школа №29 превратилась в концертную площадку. Праздник объединил учеников, их родителей и учителей. Директор школы, муниципальный депутат Наталья Каныгина открыла вечер поздравлением в адрес педагогов, мам, бабушек и учениц.

«Этот праздник — прекрасный повод еще раз сказать "люблю" и "спасибо" главным женщинам в нашей жизни. Дорогие педагоги, вы ежедневно отдаете частичку сердца своим ученикам. Уважаемые мамы и бабушки, ваша поддержка и забота бесценны. Милые девочки, вы — наше вдохновение и будущее. От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта! Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для искренних улыбок, а весна живет в душе круглый год», — поздравила собравшихся Наталья Каныгина.

Творческие коллективы подготовили вокальные и танцевальные номера. Дети также выступили с поздравлениями, а организаторы рассказали об истории праздника — от дня солидарности женщин в борьбе за права до современного символа весны и женственности.

«Школа — это не только место получения знаний, но и центр культурной жизни района. Такие теплые встречи сближают нас, позволяют отвлечься от будней и почувствовать плечо друг друга. Видеть, с каким старанием дети выступают для своих близких и учителей — это лучшая награда и доказательство того, что в Химках растут замечательные, благодарные люди», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

К Международному женскому дню в Химках подготовили концерты, творческие вечера и мастер-классы. Отдельные встречи организуют для родственниц бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.