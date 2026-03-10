В Химках школа «Наследие» провела концерт к 8 Марта

Праздничный концерт к Международному женскому дню прошел 8 марта в школе «Наследие» в Химках. В нем приняли участие педагоги, ученики и родители, а с поздравлениями выступили депутаты и общественные деятели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии 8 Марта школа «Наследие» стала площадкой большого праздничного концерта. Гостей поздравила муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Международный женский день — это не просто дата в календаре, это повод еще раз сказать „спасибо“ нашим дорогим мамам, бабушкам и, конечно, учителям. Вы — душа нашего общества, хранительницы очага и мудрости. Я от всего сердца поздравляю всех женщин с этим прекрасным праздником! Желаю вам бесконечного вдохновения, любви и чтобы ваши глаза всегда сияли от счастья, как сегодня», — отметила Инна Монастырская.

Творческие коллективы подготовили песни о маме, танцевальные номера и стихи. Зрителям также напомнили об истории праздника и его пути от дня борьбы за права женщин до символа весны и внимания к женщинам.

«В такие моменты особенно остро чувствуется единство. Видеть счастливые лица детей, которые с такой любовью выступают для своих мам и наставников, — дорогого стоит. Пусть этот праздник принесет в каждый дом тепло и гармонию», — подчеркнул лидер движения общественной поддержки Павел Миронов.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов добавил, что в Химках регулярно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. По его словам, такие события способствуют формированию сплоченного общества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.