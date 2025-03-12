В Химках родители школьников могут сдать пробный ЕГЭ по математике

В Химках родители школьников могут сдать пробный единый государственный экзамен по базовой математике. Родители напишут сокращенный вариант тестирования, который поможет получить представление об экзамене. Мероприятие проведут в рамках Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как и на настоящем экзамене, родители сдадут телефоны и личные вещи, пройдут предэкзаменационный контроль, а после займут индивидуальные места в аудитории перед началом тестирования.

Организаторы проведут инструктаж по заполнению бланков регистрации и ответов. Родители самостоятельно выполнят задания, аналогичные тем, которые предлагаются выпускникам на ЕГЭ. Такой вариант работы сокращен в сравнении с реальными экзаменационными заданиями, однако дает возможность познакомиться с задачами разных типов.

Кроме того, родители получат советы от экспертов по психологической подготовке своих детей к ЕГЭ. Тестирование проведут в эту пятницу — 14 марта в 18:00 в школе «Триумф».

Главная цель акции — снижение психологического напряжения у выпускников и их родителей, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Благодаря знакомству на практике с процедурой проведения тестирования, родители смогут помочь детям создать правильный настрой перед экзаменами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.