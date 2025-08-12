В Химках ремонтируют подъезды на улице Парковая

В Химках проводят работы по обновлению подъездов. Специалисты завершают ремонт в домах № 5, 6 на улице Парковая. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В подъездах выполнили ремонт и окраску потолков и стен, монтаж проводов короба и положили плитку. Также специалисты заменили почтовые ящики, произвели ремонт окон и заменили осветительные приборы. Кроме того, в подъездах обновили входные группы. Общая готовность работ — 80%.

«Вскоре приступим к замене входных дверей, демонтажу боковых обрамлений перегородок на этажах и монтажу отливов на козырьках. Замену входных дверей планируем завершить к концу этой недели», — рассказал ведущий инженер Омар Худавердиев.

В этом году подъезды отремонтируют в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Специалисты приведут в порядок входные группы, заменят напольное покрытие, обновят окна, стены, потолки и почтовые ящики. Особое внимание уделят замене теплового контура, освещению, качеству отделочных работ.

Ремонт проводят по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.