В Химках работает музей боевой славы и краеведения

Музей боевой славы и краеведения имени Владимира Тюкова является одним из старейших в Химках. Он работает при лицее № 21 в микрорайоне Сходня с 1954 года. Его основателем стала директор Анна Илларионова, при которой началась поисковая работа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первой темой стали судьбы 22 учеников школы, погибших в Великой Отечественной войне. В 1956 году в здании лицея установили мемориальную доску с их фотографиями и краткими биографиями. С нее начинается каждая экскурсия, и она остается символом музея.

«Мемориальная доска, созданная еще в 1956 году, — живое напоминание о том, что история начинается с личной памяти», — отметил депутат Химок Руслан Шаипов.

Особое внимание в музее уделено обороне Москвы. Экспозиция рассказывает о боевом пути седьмой и восьмой гвардейских дивизий, героизме бойцов 354-го стрелкового полка, добровольческого народного ополчения и подмосковных партизан.

«Музей в лицее № 21 пример того, как учебное заведение может быть хранителем исторической правды. Здесь война показана через судьбы конкретных людей. Именно это формирует у молодежи подлинное чувство Родины», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Краеведческий раздел знакомит с историей Сходни, Химок и Московской области. Сегодня музей занимает отдельное помещение. В фонде — 622 единицы хранения, собранные учениками и педагогами.

Депутат Химок Алексей Федоров отметил, что музей имени Владимира Тюкова играет важную роль в реализации патриотической программы округа. Через него сохраняется память и передается история подрастающему поколению.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.