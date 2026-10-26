В Химках проверили новую школу на 1100 мест в Подрезкове

Депутаты, представители администрации, педагоги, родители и ученики 26 октября осмотрели школу № 20 в микрорайоне Подрезково в Химках. Проверка прошла в рамках контроля за реализацией Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В осмотре школы № 20 участвовали председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский, депутат Руслан Шаипов, представители администрации, педагоги, родители и ученики.

Школа на 1100 мест открылась 1 сентября 2026 года. Ее построили по запросам жителей Подрезково: инициативы горожан вошли в Народную программу «Единой России», что позволило запустить строительство. Раньше детям приходилось ездить на занятия в другие районы, теперь они могут учиться рядом с домом.

В здании оборудованы бассейн, два спортивных зала, актовый зал, просторная столовая и учебные кабинеты с необходимым оснащением. На территории обустроены игровые и спортивные площадки.

«Продолжаем следить за реализацией значимых для жителей проектов и развитием социальной инфраструктуры Химок», — отметил Сергей Малиновский.

В рамках той же программы после капитального ремонта открылись Луневская школа и корпус гимназии № 23 в Сходне. Развитие образовательной инфраструктуры округа ориентировано на запросы жителей.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.