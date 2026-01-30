В Химках проверили ход работ на объектах образования, где проводится капремонт

В Химках заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Сергей Подсобляев совместно с главой округа Инной Федотовой, а также представителями министерства и муниципалитета, проверили ход работ на объектах образования, где прошлой осенью стартовали работы по капитальному ремонту, сообщает в пятницу пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Начался обход с гимназии № 23 на улице Тюкова. В настоящее время здесь специалисты занимаются устройством кирпичной кладки, готовят стены к штукатурным работам и создают основание для ленточного фундамента первого этажа.

В детском саду «Петушок» на улице Чапаева, строители полностью заменят кровлю и водосточные системы, модернизируют инженерные коммуникации. Работы затронут все групповые помещения и пищеблок. В здании установят современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Завершающим объектом стала Луневская школа. Здесь строители провели демонтажные работы, перекрыли кровлю и приступили к штукатурке стен.

Работы на объектах ведутся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

Все объекты образования будут готовы к открытию — к 1 сентября. Работы идут согласно графика.

