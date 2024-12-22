В Химках провели зимний бал-маскарад

Пенсионеры подготовили выступления разных танцевальных жанров и эпох: полонез, танго, бачата, сальсу и многие другие. Участники готовились к балу около 4 месяцев, оттачивая движения на групповых занятиях.

«Кому-то танцы даются легко, а кому-то сложнее, но работать с такими танцорами даже интереснее в творческом плане. У участников нет слов „не хочу“ или „не буду“. Все они откликаются и работают с большой отдачей», — рассказал тренер по уличным латиноамериканским танцам Владимир Папин.

Люди серебряного возраста постарались проявить себя не только в движениях, но и с помощью красочных костюмов. Все участницы тщательно подбирали платья и аксессуары, а кто-то даже делал костюм самостоятельно. Продемонстрировать свою креативность они смогли в конкурсе-дефиле от организаторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.