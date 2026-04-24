В Химках провели встречу в память о ликвидаторах аварий

В поселке санатория Мцыри в Химках 23 апреля прошла встреча ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий. В мероприятии приняли участие жители, молодежь и представители общественности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программу открыла историческая лекция о катастрофе на Чернобыльской АЭС, других радиационных авариях и работе ликвидаторов. Участникам рассказали об их вкладе в защиту населения. Затем воспитанники Сходненской детской школы искусств представили творческие номера.

«Чернобыльская история написана тысячами судеб. Ликвидаторы знали про риск и все равно выполняли свой долг. Это пример высочайшей ответственности. Наша задача — передать память об их подвиге молодежи. Рад был увидеть на мероприятии ребят с искренним интересом и серьезным отношением к прошлому страны», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Лидер движения общественной поддержки Светлана Пашковская отметила, что инициатива направлена на сохранение исторической памяти. По ее словам, встреча в поселке Мцыри стала еще одним шагом в этой работе.

