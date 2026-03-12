В Химках провели встречу с участниками СВО по мерам поддержки

В МФЦ Химок прошла встреча с участниками специальной военной операции и их семьями, где разъяснили порядок получения федеральных, региональных и муниципальных льгот. Консультации провели специалисты центра совместно с депутатами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время встречи жителям подробно рассказали о действующих мерах государственной поддержки для военнослужащих и их близких. Специалисты объяснили порядок оформления выплат, социальных льгот, медицинской и юридической помощи, а также ответили на индивидуальные вопросы.

«Наша задача — не просто рассказать о существующих мерах поддержки, а помочь каждой семье участника специальной военной операции разобраться в положенных льготах и получить их без лишних сложностей. Такие встречи позволяют ответить на вопросы лично и оказать необходимую помощь», — подчеркнула депутат Галина Болотова.

Отдельное внимание уделили сопровождению семей при подготовке документов и взаимодействию с профильными службами.

«Для нас важно поддерживать постоянный диалог с участниками СВО и их близкими. Мы стремимся сделать так, чтобы каждая семья чувствовала внимание и поддержку, а все предусмотренные государством меры помощи были максимально доступными», — отметил заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Подобные консультации в Химках проводят регулярно. Они позволяют оперативно информировать жителей о новых мерах поддержки и помогать в их получении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.