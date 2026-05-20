В Химках провели встречу поколений ко Дню пионерии

В Химках 19 мая состоялась встреча пионеров прошлых лет и активистов современных молодежных организаций. В мероприятии приняли участие глава округа Инна Федотова и депутат Госдумы Денис Кравченко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу организовали в школьном музее Боевой славы и местного краеведения имени Владимира Тюкова на базе лицея №21. Музей входит в число 200 лучших школьных музеев страны и хранит более 600 экспонатов, посвященных героическим страницам истории и судьбам людей.

Участники также посетили Центр детских инициатив с экспозицией об истории пионерской организации. Гости обсудили традиции, символы и ценности, которые объединяют разные поколения.

«Эта встреча — прекрасный пример того, как традиции прошлого становятся фундаментом для воспитания молодежи сегодня. Пионерское движение воспитало не одно поколение ответственных граждан, а сейчас эстафету приняли современные молодежные организации», — рассказал депутат Госдумы Денис Кравченко.

По его словам, преемственность поколений помогает сохранить важные нравственные ориентиры.

«День пионерии — особый праздник, объединяющий людей разных возрастов. Особенно важно, что его ценности — патриотизм, труд, ответственность, стремление к знаниям — продолжают жить в современных молодежных движениях», — отметила глава округа Инна Федотова.

Хранители музея продолжают передавать опыт от старших к младшим. Такая работа помогает молодежи осмысленно воспринимать героические страницы истории и применять их уроки в настоящем.

