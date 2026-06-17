В Химках провели встречу об обороне Севастополя 1855 года

Патриотическое мероприятие, посвященное обороне Севастополя в годы Крымской войны, прошло 16 июня в детской библиотеке №3 в Химках. Перед участниками выступили депутаты городского округа и рассказали о событиях 1855 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу открыла депутат Химок Надежда Смирнова. Она напомнила, что 1855 году на Малаховом кургане русские войска отражали штурм англо-французско-турецких сил, и это место стало символом мужества защитников Севастополя.

«Малахов курган стал одним из символов мужества русских солдат. В 1855 году здесь решалась судьба Севастополя. Враги штурмовали его несколько раз, но защитники города стояли насмерть. Это была Крымская война — тяжелая, кровопролитная, но именно тогда родилась легенда о несгибаемости русского солдата. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы «Успех V единстве поколений». Мы должны помнить все страницы нашей военной истории», — отметила Надежда Смирнова.

Участникам подробно рассказали о ходе Крымской войны и 349-дневной обороне Севастополя, а также о роли адмиралов Нахимова, Корнилова, Истомина, матросов и солдат, вставших на защиту города.

«Великие события России даже 200-летней давности должны быть вписаны на подкорках сознания каждого гражданина. Без прошлого нет будущего. Поэтому мы продолжаем в городе цикл патриотических встреч», — рассказал депутат Химок Артур Каримов.

Депутат Юлия Мамай добавила, что подобные мероприятия помогают молодежи глубже понимать историю страны и осознавать значение подвига защитников Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.