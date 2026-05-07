В Химках провели встречу о присвоении звания «Город-герой»

Мероприятие открыли депутат совета депутатов Химок Евгений Иноземцев и лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин. Встреча состоялась в рамках программы «Успех V единстве поколений» и была посвящена истории присвоения почетного звания «Город-герой».

«Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы ребята знали, за что нашим городам дали эти звания, сколько мужества стоит за каждой наградой. Память о героях — это то, что объединяет нас всех, и наша задача — передать ее дальше», — отметил Владислав Степушин.

Школьникам рассказали о событиях Великой Отечественной войны, которые стали основанием для присвоения почетного статуса. Москва вошла в историю как место битвы, где был сорван план «Барбаросса», Ленинград — как город, переживший 872 дня блокады. Волгоград стал символом перелома в войне после Сталинградской битвы, Севастополь и Одесса — примерами стойкой обороны, Киев — героического сопротивления в первые месяцы войны, а Брестская крепость — легендарного подвига защитников.

Участникам показали кадры военной хроники и архивные фотографии. Организаторы подчеркнули, что подобные встречи продолжают серию патриотических лекций в Химках и помогают молодежи осознать значение подвига городов-героев для истории страны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.