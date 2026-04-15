В Химках провели встречу о победе Александра Невского

Патриотическую встречу, посвященную Ледовому побоищу и победе Александра Невского, провели в одной из коммерческих организаций Химок. Участникам рассказали о значении исторического события и его роли в сохранении памяти поколений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие посвятили одной из героических страниц истории страны — победе русских воинов на Чудском озере. Участникам напомнили о значении Ледового побоища для укрепления государственности и национального единства.

«Это событие напоминает нам о силе духа, сплоченности народа и важности сохранения исторической памяти», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что программа рассчитана на жителей всех возрастов.

«Особенность этой программы в том, что она рассчитана на жителей всех возрастов — поэтому мероприятия проходят в самых разных форматах: выставки, мастер-классы, лекции, фестивали и многое другое», — сказала Ишкова.

Заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев отметил, что подобные инициативы помогают сохранять связь поколений и укрепляют интерес к истории страны. В Химках патриотические мероприятия для жителей проводят на регулярной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.