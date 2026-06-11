В Химках провели встречу о медалях за освобождение Европы

Патриотическое мероприятие, посвященное учреждению в 1945 году медалей «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и «За взятие Кенигсберга», прошло 10 июня в лицее №10 в Химках. Во встрече приняли участие депутат Юлия Мамай и общественник Владислав Степушин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие открыли депутат Химок Юлия Мамай и лидер движения общественной поддержки Владислав Степушин. Встреча прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений» и была посвящена истории боевых наград, учрежденных в 1945 году.

«В 1945 году советские солдаты не просто дошли до Берлина — они освободили Европу. Каждая из этих медалей — за город, где шли ожесточенные бои, где наши бойцы гибли за свободу других народов. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы ребята знали: эти медали не просто награды, это страницы нашей общей истории», — отметила Юлия Мамай.

Школьникам рассказали об истории создания наград, сражениях, которые предшествовали их учреждению, и о количестве солдат и офицеров, удостоенных медалей. Ребята узнали о штурме Будапешта, Вены и Кенигсберга, освобождении Белграда, Варшавы и Праги, а также о взятии Берлина как финальном этапе Великой Отечественной войны.

«Когда смотришь на перечень этих медалей, понимаешь, какой путь прошла наша армия. От Сталинграда до Берлина, от обороны до освобождения Европы. Каждая медаль — это память о подвиге. Важно, чтобы молодежь знала, за что именно были учреждены эти награды, какой ценой они достались», — добавил Владислав Степушин.

Организаторы подчеркнули, что такие встречи помогают школьникам глубже понимать историю страны и сохранять память о подвигах участников войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.