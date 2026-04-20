В Химках провели встречу к годовщине Днепровско-Карпатской операции

Патриотическая встреча прошла 19 апреля в лицее №15 Химок и была посвящена годовщине завершения Днепровско-Карпатской операции 1944 года. В мероприятии приняли участие депутаты, военный историк, волонтеры и жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие открыли депутат совета депутатов Химок Артур Каримов и депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов. Участникам рассказали о ходе одной из крупнейших наступательных операций Красной армии и ее значении для освобождения территории страны в годы Великой Отечественной войны.

«Днепровско-Карпатская операция по праву считается одной из самых масштабных операций Красной армии. Мы обязаны помнить подвиги наших солдат и передавать эту память детям. Это наш долг перед теми, кто отдал жизнь за нашу свободу», — отметил Артур Каримов.

Во встрече также участвовали военный историк Юрий Щербаков, представители волонтерского движения и жители округа. Они обсудили события весны 1944 года, стратегическое значение операции и героизм советских бойцов, освобождавших родную землю.

«Такие встречи — не просто лекции. Это живой диалог поколений. Вместе с военным историком, волонтерами и неравнодушными жителями мы говорим о том, какой ценой досталась Победа. И пока мы помним — жива наша история, жива наша страна», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.