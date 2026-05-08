В Химках провели военно-спортивную игру «Зарница-2026»

Военно-спортивная игра «Зарница-2026» прошла 7 мая на плацу кадетского корпуса в микрорайоне Сходня в Химках. В соревнованиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы, участвовали школьники 5–10 классов и команды из ведущих учебных заведений округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игру организовали для воспитанников школы-интерната и приглашенных команд из школ «Перспектива», №20, «Лига первых» и лицея №15. Участники соревновались в стрельбе по мишеням, разборке и сборке автомата АК-74 на время, надевании противогаза и общевойскового комплекта. Также команды отрабатывали навыки тактической медицины — эвакуировали условно раненого с поля боя и оказывали первую помощь.

«Это живой урок мужества, который соединяет поколения. Глядя на то, с какой серьезностью и самоотдачей ребята проходят испытания, мы видим настоящих защитников Отечества», — отметил депутат Химок Руслан Шаипов.

Директор школы Людмила Суслова рассказала, что военно-спортивные игры проводят уже в десятый раз по инициативе педагогов. После завершения состязаний для участников и гостей организовали полевую кухню с горячей гречневой кашей с тушенкой и чаем.

По итогам соревнований в средней возрастной группе победила команда школы-интерната «Продленка» (7 класс). Второе место заняла «Лига первых» («Альянс»), третье — школа №20 («Спецназ»).

В старшей группе первое место завоевала команда школы-интерната «Патриоты» (10 класс), второе — лицей №15 («Спасатели»), третье — команда «Феникс» школы-интерната (8 класс).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.