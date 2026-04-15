В Химках провели вечер к началу Берлинской операции

Памятное мероприятие, посвященное началу Берлинской стратегической наступательной операции, прошло 15 апреля в Доме культуры «Контакт» в Химках. Участники вспомнили подвиги советских солдат в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Берлинская стратегическая наступательная операция началась 16 апреля 1945 года и стала завершающим сражением Великой Отечественной войны. Она закончилась разгромом нацистской Германии и водружением Знамени Победы над Рейхстагом.

В ДК «Контакт» организовали тематическую встречу, посвященную этим событиям. Участникам рассказали о значении операции и ее роли в достижении Победы.

«Операция стала символом мужества, стойкости и несгибаемой воли советского народа. Сегодня особенно важно сохранять память о подвигах наших героев и передавать ее молодому поколению», — рассказала директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.

Депутат Галина Болотова отметила, что такие встречи помогают сохранить историческую правду и укрепляют связь поколений.

«Такие мероприятия помогают сохранить историческую правду, укрепляют связь поколений и воспитывают у молодежи чувство патриотизма и уважения к подвигу защитников Отечества», — сказала депутат.

Депутат Юлия Ишкова добавила, что встреча стала напоминанием о подвиге советского народа и важности сохранения исторической памяти для будущих поколений.

