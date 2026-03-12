В Химках провели вечер к дню рождения Сергея Михалкова

Творческий вечер к дню рождения поэта Сергея Михалкова прошел в Центральной детской школе искусств Химок. Участниками встречи стали юные артисты, родители, педагоги и почетные гости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Литературную программу открыла директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская. Гостям напомнили о жизненном и творческом пути Сергея Михалкова — от первых публикаций и работы военным корреспондентом в годы Великой Отечественной войны до создания слов гимнов СССР и современной России.

«Творчество Михалкова пронизано любовью к детям, искренним юмором и глубоким патриотизмом. Крайне важно рассказывать о таких фигурах молодежи, чтобы они понимали: за простыми и веселыми строчками о Дяде Степе стоит мудрость человека, который прошел войну, создал гимн своей страны и воспитал несколько поколений читателей. Это наше национальное достояние», — подчеркнула Инна Монастырская.

В ходе вечера со сцены прозвучали отрывки из пьес, басни и стихи поэта. Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что сохранение культурного наследия особенно важно в современных условиях.

«Сегодня нам особенно важно говорить о наших выдающихся деятелях. Сергей Михалков — символ преемственности поколений. Мы обязаны беречь его наследие и передавать дальше», — отметил Валентин Герасимов.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках. Ее цель — объединение жителей разных возрастов вокруг ценностей уважения к истории и культуре страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.