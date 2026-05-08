В Химках провели «Вальс Победы» к 81-й годовщине Победы

Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла 7 мая на площади перед школой «Триумф» в Химках и объединила школьников, родителей и педагогов. С приветственными словами выступили муниципальные депутаты. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадь перед школой «Триумф» на один день стала сценой военных лет. Участники акции исполнили вальс под живые мелодии военного времени. Девушки вышли в светлых платьях, юноши — в стилизованной форме. Атмосферу победного мая 1945 года поддержали приглашенные артисты.

С приветственной речью к собравшимся обратился муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Валентин Герасимов.

«Это живая память, которая объединяет людей всех возрастов. Мы не имеем права забывать о цене мира, о подвиге тех, кто приближал Победу. Такие мероприятия особенно важны сегодня, ведь они напоминают каждому из нас о значении мира, героизма и преемственности поколений», — отметил Валентин Герасимов.

Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что в условиях современных вызовов особое значение имеет воспитание патриотизма у молодежи.

«“Вальс Победы” стал ярким примером того, как история может оживать в настоящем. Через музыку и танец дети не только узнают факты, но и начинают чувствовать связь с прошлым своей страны», — поделилась Инна Монастырская.

Как напомнила муниципальный депутат Наталья Каныгина, акция стала частью масштабной патриотической работы в Химках в преддверии Дня Победы и направлена на объединение разных поколений вокруг общих ценностей — любви к России, родному городу и уважения к истории страны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.