В Химках провели урок памяти о Кожедубе и Кошевом

Памятный урок, посвященный Героям Советского Союза Ивану Кожедубу и Олегу Кошевому, прошел 10 июня в гимназии №23 в Химках. Встречу посетили воспитанники дошкольного отделения, педагоги и жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам рассказали о жизненном пути Олега Кошевого, его работе в подпольной организации «Молодая гвардия» и роли в истории Великой Отечественной войны. Отдельное внимание уделили Ивану Кожедубу — трижды Герою Советского Союза и самому результативному летчику-истребителю антигитлеровской коалиции.

«Олег Кошевой — пример настоящего мужества и силы характера. Совсем юным он взял на себя ответственность за товарищей и остался верен своим убеждениям до конца. Программа «Успех V единстве поколений» помогает сохранять память о таких людях и знакомить с их судьбами подрастающее поколение», — отметила лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский подчеркнул, что судьбы героев остаются нравственным ориентиром для новых поколений.

«Судьбы Ивана Кожедуба и Олега Кошевого показывают, насколько многое зависит от силы духа, верности долгу и готовности служить своей стране. Их поступки остаются нравственным ориентиром для новых поколений», — пояснил он.

Особой частью встречи стало выступление воспитанников дошкольного отделения. Дети прочли стихи о доблести защитников Отечества, стойкости и любви к Родине.

Патриотические мероприятия проходят во всех микрорайонах округа. Лидер движения общественной поддержки Екатерина Красильникова отметила, что знакомство с отечественной историей укрепляет связь между поколениями и формирует уважение к прошлому страны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.