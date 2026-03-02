В Химках провели урок памяти десантников 6-й роты

Урок памяти к 26-й годовщине подвига 6-й парашютно-десантной роты прошел 2 марта в школе №8 имени Матвеева в Химках. Ученикам рассказали о бое у высоты 776 в Чечне и почтили погибших минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году исполняется 26 лет со дня подвига 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ. В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 у селения Улус-Керт 90 десантников приняли бой с бандформированиями численностью около двух тысяч человек. В живых остались только шесть военнослужащих. Подвиг роты стал символом мужества и верности воинскому долгу.

Памятное мероприятие прошло в школе №8 имени Матвеева. Школьникам рассказали о событиях той ночи и о самоотверженности солдат и офицеров. Участники встречи почтили память погибших минутой молчания и обсудили значение сохранения исторической правды.

«Для нашей школы это не просто дата в календаре. Это возможность говорить с детьми о настоящем мужестве, о верности присяге и любви к Родине. Мы обязаны сохранять память о героях и воспитывать уважение к их подвигу», — прокомментировала директор школы №8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Депутат Юлия Ишкова отметила, что такие уроки формируют у молодежи чувство ответственности за будущее страны. Депутат Галина Болотова добавила, что в Химках регулярно проводят патриотические акции, встречи с ветеранами и тематические выставки, что помогает укреплять связь поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.